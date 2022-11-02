Бухарест, , 12:33 — REGNUM Правительство Румынии намерено повысить размер средней заработной платы в стране. Об этом 2 ноября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам Чукэ, в ближайшее время каждый работающий житель Румынии «сможет рассчитывать на достойную оплату своего труда».

«Многие наши сограждане, трудящиеся на государственных и частных предприятиях, сегодня проживают на грани бедности, — констатировал, в частности, он. — Необходимо восстановить экономическую справедливость и обеспечить им достойный уровень жизни».

При этом на вопрос о сумме соответствующего увеличения Чукэ не ответил.

«Пока не будет проведен анализ зарплат в рамках запланированного на 2023-й год бюджета страны, точных цифр мы называть не станем», — сказал глава румынского кабина.

Напомним, на сегодняшний день средняя зарплата в Румынии составляет 2880 леев в месяц ($670).