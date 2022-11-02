Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в целом законопроект о повышении штрафов за создание несанкционированных свалок. Голосование по проекту закона прошло 2 ноября на очередном заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка

В Петербурге в третьем чтении принят закон о повышении штрафов за создание незаконных свалок в 1,5-2 раза. Так, например, физическому лицу за подобные действия придётся заплатить штраф в размере от 4000 до 5000 тысяч рублей. В отношении должностных лиц штраф увеличится в два раза и составит от 40 000 до 50 000 рублей. Юридическое лицо заплатит за такое правонарушение от 700 тыс. рублей до одного миллиона рублей.

Отметим, что таким образом депутаты планируют бороться с проблемой образования свалок в Петербурге. В пояснительной записке к законопроекту представили данные о количестве имеющихся несанкционированных свалок на 2022 год. В городе насчитывается 317 таких объектов, при этом работа по их ликвидации осуществляет за счёт бюджета Петербурга.

За принятие законопроекта проголосовали 46 депутатов. Против выступил лишь один парламентарий. Проект принят в целом, его направят на подписание губернатору Петербурга Александру Беглову.