Москва, 2 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. НАТО обеспечивает вооружённые формирования киевского режима развединформацией. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии.

Министерство обороны Российской Федерации Сергей Шойгу

Также, по его словам, НАТО дает киевскому режиму целеуказания, снабжает советниками, поставляет в ряды ВСУ наемниками.

«НАТО, ведёт против России информационную и санкционную войну», — отметил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО создаёт в странах Европе новые многонациональные батальонные группы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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