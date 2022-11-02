Москва, 2 ноября 2022, 12:33 — REGNUM Военная безопасность Союзного государства России и Белоруссии является приоритетом в условиях роста группировки НАТО. Об этом 2 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.
«В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства», — сказал Шойгу.
Он добавил, что основное внимание уделяется подготовке войск и повышению их боевых возможностей.
Кроме того, регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках организаций ОДКБ, СНГ и ШОС.
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