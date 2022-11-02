Москва, 2 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Военная безопасность Союзного государства России и Белоруссии является приоритетом в условиях роста группировки НАТО. Об этом 2 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.

Mil.ru Сергей Шойгу

«В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства», — сказал Шойгу.

Он добавил, что основное внимание уделяется подготовке войск и повышению их боевых возможностей.

Кроме того, регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках организаций ОДКБ, СНГ и ШОС.