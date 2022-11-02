Москва, , 12:32 — REGNUM Группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тыс. человек, заявил 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в Восточной и Центральной Европе, а также в странах Прибалтики развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

«Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», — заявил Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг своими заявлениями о роли России в Арктике пытается сформировать из Москвы образ врага.

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