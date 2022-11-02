Бали, Индонезия, 2 ноября 2022, 12:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо превратил пляж Санур на Бали, в особую экономическую зону, сообщает CNN Indonesia.
Согласно постановлению, подписанному президентом 1 ноября, особая экономическая зона Санур имеет площадь 41,26 га, которая расположена в районе Южный Денпасар на Бали.
Президент предоставляет национальному совету особых экономических зон время для создания коммерческих структур для строительства и управления особой экономической зоной Санур в течение максимального периода в 30 дней с даты постановления.
Глава государства заявил, что решение было принято с целью ускорения создания рабочих мест и развития городского района Денпасар.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что готовит ряд мер в качестве превентивной меры против северокорейских ракет.
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