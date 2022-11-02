Москва, 2 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В России за последние пять лет сократилось число прерываний беременности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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«За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности — за 5 лет на 34%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой тенденции удалось добиться по причине ввода ряда мер, в числе которых — практика поведения «недель тишины», когда женщине дают время на размышление перед абортом и проводят с ней консультации и психологическую поддержку.