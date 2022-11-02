Благовещенск, 2 ноября 2022, 12:35 — REGNUM В Благовещенске из-за шуги на реке Амур могут возникнуть проблемы с водоснабжением жилых домов. Снижение давления на водопроводе прогнозируют с 3 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Амурские коммунальные системы».
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На систему водоснабжения также влияет маловодность реки. Кроме того, мелкие ледяные крошки затрудняют забор воды для обеспечения ею горожан.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в столице Амурской области из-за очень тёплой погоды река Амур не покрывалась льдом. Обильное образование шуги в водоёме привело к перебоям с водой в квартирах горожан.