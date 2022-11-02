Благовещенск, , 12:35 — REGNUM В Благовещенске из-за шуги на реке Амур могут возникнуть проблемы с водоснабжением жилых домов. Снижение давления на водопроводе прогнозируют с 3 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Амурские коммунальные системы».

Без воды

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На систему водоснабжения также влияет маловодность реки. Кроме того, мелкие ледяные крошки затрудняют забор воды для обеспечения ею горожан.

«Как только лед встанет, вода пойдёт в привычном объёме, водозабор возобновит работу с проектной мощностью. Шуга — природное явление, с ним каждый год в разном объеме сталкиваются водозаборы получающие воду из открытых источников. Похожие ситуации происходили в крупных городах России», — отметил директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаил Пищик.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в столице Амурской области из-за очень тёплой погоды река Амур не покрывалась льдом. Обильное образование шуги в водоёме привело к перебоям с водой в квартирах горожан.