Москва, , 12:29 — REGNUM Элементы ядерного шантажа со стороны террористического режима Киева, такие как провокации в отношении Запорожской АЭС, демонстративно игнорируются США и странами Европы. Об этом 2 ноября заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны [киевской] власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС», — сказал он.

При этом глава российского Минобороны уточнил, что Москве известно о попытках киевского режима создать «грязную бомбу» и о его готовности разместить на оккупированной им территории б. УССР ядерное оружие стран НАТО.

Также Шойгу напомнил, что недавно глава преступного режима Киева В. Зеленский призвал западные страны к нанесению превентивных ядерных ударов по России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО создает в странах Европе новые многонациональные батальонные группы.