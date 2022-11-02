Ереван, , 12:28 — REGNUM Встреча в Сочи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина способствовала налаживанию отношений Еревана и Баку. Об этом Пашинян 2 ноября заявил на заседании армянского парламента.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Он решил сообщить об итогах встречи, так как они вызывают большой интерес в стране.

«Могу ли я зафиксировать, что был сделан шаг к реализации мирной повестки? Я могу сказать: да, безусловно. Это была очень важная и полезная встреча», — сказал премьер-министр.

Напомним, Путин по итогам переговоров Пашиняна и Алиева сказал, что не все вопросы, указанные в изначальном варианте трёхстороннего заявления, были согласованы сторонами. Работа по нерешённым вопросам продолжится.

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