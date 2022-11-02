Херсон, 2 ноября 2022, 12:28 — REGNUM Пострадавших в результате обстрела буксира в Херсоне по данным на середину дня 2 ноября нет, данные привели в телеграм-канале министерства здравоохранения Херсонской области.
По уточнённым данным, около 19:30 2 ноября неизвестные из стрелкового оружия обстреляли буксир РБТ-1 «Ридса», перевозящий мирных жителей на левый берег Днепра. В момент обстрела буксир подходил к набережной Голой Пристани.
Как сообщало ИА REGNUM, силовики устанавливают личности стрелявших и ведут их поиск.
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