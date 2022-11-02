Москва, 2 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки на территории Белоруссии. Об этом 2 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», — сказал Шойгу.

Он отметил, что продолжает формироваться единое оборонное пространство. В частности, принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование. Кроме того, функционируют региональные группировки войск и единая система противовоздушной обороны.