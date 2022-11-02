Москва, , 12:26 — REGNUM Строительство Польшей забора на границе с Калининградской областью является неэффективным шагом. Об этом заявил RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Никита Данюк © Никита Данюк

«На мой взгляд, абсолютно популистский и неэффективный шаг польского правительства. Очевидно, что наше государство не собирается с помощью потока мигрантов дестабилизировать поляков», — сказал Данюк.

По его словам, польские политики вновь «продемонстрировали запредельный уровень нетолерантности»: «Это свидетельствует о двойных стандартах и банальном лицемерии. Не исключаю, что это может быть большой коррупционной аферой и кто-то на этом раздуваемом страхе может просто хорошо заработать».