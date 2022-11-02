Рязань, , 12:26 — REGNUM Бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи стартовали 1 ноября в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Обучение по оказанию первой помощи Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Занятия проводятся на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Попасть на обучение могут все желающие, необходима предварительная запись.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области с начала октября курсы по оказанию медпомощи закончили уже более 600 человек.