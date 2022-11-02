Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Съезд на 68 км Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют в ночь на 3 ноября, предупредил 2 ноября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ремонт наземного перехода пресс-служба Упрдор СЗФО

Перекрытие в ночь со 2 на 3 ноября связано с монтажными работами пролётного строения надземного пешеходного перехода.

«Во избежание дорожных заторов аварийно-восстановительные работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в период времени с 23:00 — 6:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения», — добавил Пузыревский.

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