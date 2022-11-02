Сиань, Китай, , 12:25 — REGNUM Вице-президент Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) Ван Либин выразил скробь по случаю известного китайского актера Лу Шумина через аккаунт баскетбольной ассоциации Шэньси (SBA) в социальных сетях, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мистер Лу Шумин когда-то был баскетболистом, и он уважаемый старший брат вице-президента CBA и президента SBA Ван Либина», — говорится в заявлении SBA в WeChat.

66-летний Лу скончался 1 ноября в Сиане. Он был знаменит тем, что сыграл роль древнего генерала Гуань Юя, в китайском телесериале 1994 года выпуска «Романтика троецарствия». Лу также был послом баскетбольной лиги Шэньси в 2019 году.