Уфа, 2 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Несколько десятков домов в Уфе остались без воды в результате утечки. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Krd.ru Коммунальная авария

Сообщается, что специалисты обнаружили утечку из земли по адресу ул. Ухтомского 33. Сейчас они осуществляют ремонтные работы. В результате был отключен водопровод диаметром 300 мм.

Без холодного и горячего водоснабжения временно остались жилые дома по улицам Мусы Джалиля, ул. Ухтомского, ул. Магистральная, ул. Минская, пер. Дюртюлинский, ул. Магистральная, ул. Мусы Джалиля, пер. Киевский, участники в СНТ Строитель СМП-60, СНТ Железнодорожные, а также административное здание по ул. Новороссийская.