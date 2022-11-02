Нарьян-Мар, , 12:45 — REGNUM В населённых пунктах Ненецкого АО Коткино и Оксино достроили ангары по складированию твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на срок 11 месяцев. На завершающей стадии строительства находятся ангары в Тельвиске и Красном. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания губернатора заявила глава администрации Заполярного района Надежда Михайлова, сообщает сегодня, 2 ноября, пресс-служба окружного правительства.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

«На прошлой неделе приняли ангар в Оксино, в конце недели будем принимать в Коткино, он уже достроен. До 9 ноября закончат строительство ангара в Тельвиске и до 14 ноября в Красном», — сказала Михайлова.

Кроме того, она подчеркнула, что в 2022 году бюджетом региона были предусмотрены средства на постройку одиннадцати таких ангаров для хранения ТКО в сёлах. Все объекты, кроме трёх законтрактованы. Оставшиеся контракты планируется заключить до конца 2022 года с исполнением в 2023 году.

«Обращение с отходами — это острый социальный вопрос. Ангары должны быть в населённых пунктах, чтобы ни дождь, ни снег не попадали на ТКО. Кроме того, открытые площадки становятся ещё и кормушкой для зверей, а это опасно для жителей», — отметил глава региона Юрий Бездудный.

Отмечается, что площадь ангара в Оксино составляет около 146 кв. метров, а в Тельвиске — 219 кв. метров, в Красном — 79 кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Челябинской области в региональном бюджете для ряда муниципалитетов заложены средства на раздельный сбор мусора.

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