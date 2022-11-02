Шанхай, Китай, , 12:22 — REGNUM Компании, зарегистрированные в совете по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, показали быстрый рост как выручки, так и прибыли за первые три квартала этого года, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

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Совокупный операционный доход 480 технологических компаний подскочил на 33% по сравнению с прошлым годом до 782,21 млрд юаней ($108,34 млрд) в период с января по сентябрь. Их чистая прибыль составила 89,12 млрд юаней, также значительно увеличившись на 25%. Прирост был намного выше, чем у компаний, включенных в список Шанхайского главного совета директоров.

В течение первых трех кварталов компании в секторах новой энергетики и охраны окружающей среды демонстрировали лидирующие темпы роста, в то время как производство высокотехнологичного оборудования и биомедицина также показали удовлетворительные результаты. Но показатели секторов информационных технологий нового поколения и новых материалов были ниже среднего.

Что касается Главного совета директоров Шанхая, то за первые девять месяцев выручка 1669 компаний составила 37,23 трлн юаней, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их чистая прибыль выросла на 5% до 3,39 трлн юаней. В конце сентября иностранные инвесторы владели акциями на 1,57 трлн юаней в основном совете директоров, что составляет 4,4% от общего объема, практически не изменившись с начала года.