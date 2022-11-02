Багдад, , 12:21 — REGNUM Турецкие самолёты нанесли удар по провинции Дахук на севере Ирака. Об этом 2 ноября сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в местной службе безопасности.

Отмечается, Турция произвела атаку по позициям сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере провинции Дахук. О возможных пострадавших не сообщается.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что районы Ирака подверглись артиллерийскому обстрелу.

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