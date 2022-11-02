Москва, , 17:57 — REGNUM Активисты акции «Вода России», проводимой в поддержку национального проекта «Экология», не ждут зимы, они используют последние осенние дни, чтобы спасти берега водоемов от мусора. В Калужской области итоговое региональное мероприятие акции состоялось накануне, 1 ноября. Добровольцы, представители нацпарка «Угра», бизнеса, государственных и образовательных организаций, привели в порядок места, где происходили события Великого стояния на Угре (1480 г.). Их поддержали и делегаты первого очного мероприятия полуфинала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с просветительской программой Восьмого Международного слёта «Друзья Заповедных островов». Он объединяет экоактивистов со всей России, которые уже внесли вклад в масштабную очистку берегов Оки в Тарусе, озера Тургояк Челябинской области и Охотского моря на Камчатке. Угра веками являлась контактной зоной разных племен и народов, а позже княжеств. В итоге следы древних форпостов и сражений привлекают на эти места все больше и больше археологов. Сейчас территория имеет заповедный статус. Как пояснил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа, в 2022 году, по предварительным подсчетам, более 55 тысяч калужан поддержали экомарафон. Они убрали почти 1,1 тысяч кубометров мусора с 250 км береговых линий калужских водоёмов. Очередная масштабная акция в поддержку федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» прошла в конце октября в особо-охраняемой зоне «Романцевские горы» на берегах Голубых озер в Тульской области: 100 волонтеров общими усилиями собрали и вывезли отсюда более 270 мешков — то есть около 5 тонн — бытового мусора. Мероприятие организовали совместно общественная организация «Экологическая защита», крупная сеть ресторанов и региональный оператор ТКО «МСК — НТ». «Я занимаюсь этим делом, потому что мне нравится помогать людям и делать наш мир чуточку лучше», — рассказала участница акции, студентка РАНХиГС Юлия Семенова. Во время субботника, который в конце октября прошел на берегах небольшой реки Левинки в Нижнем Новгороде, 25 волонтеров собрали несколько десятков мешков мусора. Среди хлама они обнаружили раритетные книги XIX столетия на французском языке. Удивительную находку экоативисты решили сохранить на память. Помимо букинистических редкостей, участники субботника нашли пару женских сапог и кондиционер. Уборку берегов реки в рамках Акции «Вода России» организовали по просьбам местных жителей члены организации «Волонтеры Победы». К сожалению, мусора оказалось так много, что одной уборкой дело не ограничится. «Проблема загрязнения малых рек в нашем городе, к сожалению, по-прежнему остается актуальной. Очень часто к нам обращаются нижегородцы с просьбой провести субботник по очистке местных рек от бытового мусора, в том числе, мы зафиксировали множество запросов на очистку реки Левинки. Субботники будут проходить поэтапно и на системной основе. Мы хотим показать, насколько важно заботиться об окружающей среде и беречь первозданную красоту нашего удивительного края», — рассказала участница субботника, председатель «Волонтеров Победы» в Нижнем Новгороде Мария Самоделкина. Напомним, что малая нижегородская река Левинка — уникальный в своем роде водный объект, у которого существует созданный в 2021 году Попечительский совет. В него входят самые разные люди — местные старшеклассники, экоактивисты, чиновники и ландшафтные архитекторы. Целых семь тонн автомобильных покрышек убрали сахалинские волонтеры с морского побережья в районе села Ильинское на западе Сахалина. Если пересчитать поштучно, то экоактивисты вывезли с пляжа 115 грузовых шин от грузовых автомобилей.

Участники акции «Вода России» Правительство Калужской области

Убирать шины от большегрузов — дело трудозатратное и довольно тяжелое, каждая покрышка весит от 70 до 95 кг. Причем участникам субботника пришлось откапывать шины из песка и гальки. Однако экоактивистов трудности не пугают: резину в любом случае надо ликвидировать, так как она относится к опасным материалам. Она очень медленно разлагается — буквально столетиями, и отравляет почву и воду. Учет и ликвидация таких опасных отходов также входит в национальный проект «Экология»: благодаря нему в стране заработала единая электронная система обращения с отходами I—II классов опасности ФГИС ОПВК. «Обычно мы работаем в Углегорском районе. Но в этот раз сделали небольшое исключение — выехали к соседям. Здесь и случай нестандартный, риски для экологии невообразимые», — рассказал участник субботника Александр Филиппов. Собранные волонтерами покрышки отправятся на переработку — из них сделают 500 кв. метров резинового покрытия для беговых дорожек или детских площадок. Одно из заключительных мероприятий сезона в рамках акции «Вода России» прошло в Карачаево-Черкессии. Здесь несколько волонтеров прошлись по экотропе «Бадукские озера» в Тебердинском национальном парке и убрали на побережье оставленный отдыхающими мусор. Его оказалось немного, что нас очень радует — экоактивисты набрали всего один 60-литровый мешок. До 15 ноября запланировано проведение серии финальных акций по уборке берегов рек в поддержку нацпроекта. Сегодня, 2 ноября, волонтёры пройдутся по берегам рек Кубань, Дуут, Худес, Учкулан и Махар. А 10 ноября запланировано проведение масштабной «Генеральной уборки» в Прикубанском районе, в рамках которой также пройдёт акция «Вода России». Проведение центральной акции запланировано на берегу озера Соленое. Как сообщало ИА REGNUM, акция «Вода России» помогает нацпроекту «Экология» сберегать природу и приумножать ее красоту. Только за 2022 год в экосубботниках в рамках акции поучаствовало более 850 тысяч добровольцев, которые провели 16 тысяч мероприятий. География Акции включает в себя 85 регионов нашей страны. Волонтеры очистили 10,3 тысячи водоёмов. Количество собранных в этом году отходов превышает 113 тысяч м³ — такой объем вмещают 150 тысяч мусорных контейнеров. В 2021 году, ставшем рекордным по количеству участников за все годы существования Акции, команду «Воды России» пополнило больше 1 млн человек.

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