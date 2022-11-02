Южно-Сахалинск, , 12:20 — REGNUM На Сахалине на территории школы №2 в Аниве опасно не то что играть детям, а просто находиться. К такому выводу пришла член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. Видео посещения объекта опубликовал телеграм-канал «Народный фронт. Сахалинская область».

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На территории школы находятся ржавые спортивные снаряды, на дорожках и футбольном поле стоят лужи, сломаны детские качели и карусели. Эксперт признала опасными и пешеходные дорожки.

«Мы с прокурором должны вам, как директору школы, выписать штрафов на 2 миллиона рублей. Вам срок до 15 числа устранить все недостатки. Здесь находиться опасно, а это ваша зона ответственности! У прокурора есть с чем работать», — прокомментировала Калинина.

Как сообщало ИА REGNUM, работающая на Сахалине член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина предрекла вспышку пандемии туберкулёза в островном регионе.