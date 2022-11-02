Ереван, 2 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся определяющим фактором, обеспечивающим безопасность проживающих там армян. Об этом 2 ноября заявил на заседании парламента Армении премьер-министр республики Никол Пашинян.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Он рассказал о переговорах в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина.

«Мы предложили принять решение о продлении мандата российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе. Мы предлагали варианты на неопределенный срок, двадцать лет, пятнадцать лет, пять лет», — сказал Пашинян.

Премьер-министр признал, что его предложение отклонили, но он считает, что эта тема вошла в повестку дня.

Напомним, согласно соглашению Москвы, Баку и Еревана от ноября 2020 года, российские миротворцы дислоцированы в Нагорном Карабахе на пять лет. Если ни одна из сторон не заявит за полгода до окончания срока о возражении, то мандат продлевается автоматически ещё на пять лет.