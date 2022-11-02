Москва, , 12:19 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совфеде рассказал сенаторам, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста, который был поврежден в результате теракта, совершённого киевским неонацистским режимом, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Крымский мост © ИА REGNUM

«Мы за буквально несколько дней восстановили движение по мосту. Я вчера вечером смотрел как раз эту программу. Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — сказал вице-премьер.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин заявил о досмотре всего транспорта на Крымском мосту