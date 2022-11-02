Волгоград, , 12:18 — REGNUM На нормативный гидравлический режим выведена работа магистральных сетей водоснабжения в Советском и Ворошиловском районах Волгограда 2 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подача воды осуществляется до вводов в жилые дома, социальные учреждения и прочие объекты. Штатный запуск внутренних сетей должны проконтролировать управляющие компании.

Работы по восстановлению второго магистрального трубопровода продолжаются в круглосуточном режиме. Ночью аварийные бригады полностью демонтировали повреждённый фрагмент сети. Кроме того, рабочие прочистили коллектор от многолетних наслоений, отложений и засоров, чтобы не спровоцировать гидроудар с последующими новыми порывами при запуске коллектора.

Как сообщало ИА REGNUM, волгоградцам пообещали сделать перерасчёт коммунальных платежей за пятидневное отсутствие воды и отопления из-за аварии на коллекторе, территорию, оказавшуюся затопленной нечистотами, продезинфицируют.