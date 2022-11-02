Тюмень, , 12:17 — REGNUM В Тюменской области с начала акции «100 миллионов для Победы» собрали 19 млн рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Военным привезли рации, купленные в рамках акции «100 миллионов для Победы» тюменьдляпобеды. рф

Свой финансовый вклад в течение месяца внесли более 90 организаций и более 1300 человек. Сообщается, что в рамках акции создан общественный совет, который решает, какое оборудование необходимо закупить для тюменских бойцов СВО.

«Это специализированное оборудование, которое спасет жизни наших бойцов и позволит им эффективно выполнять боевые задачи», — отметила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

На собранные деньги в рамках акции «100 миллионов для Победы» на сегодня планируется приобрести коллиматорные прицелы (упрощает прицеливание и сопровождение цели); тепловизионные прицелы (позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий); приборы ночного видения и бесшумной стрельбы; цифровые радиостанции (налаживают связь в зашифрованном режиме) и другое.

Следить за ходом акции можно на сайте Тюменьдляпобеды. рф. Здесь же опубликованы реквизиты для перевода денег.