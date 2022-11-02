Белград, 2 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Наблюдение за позициями и военными частями Вооружённых сил (ВС) Сербии осуществляли беспилотные летательные аппараты (БПЛА) неустановленного происхождения. Об этом 2 ноября рассказала сербский премьер-министр Ана Брнабич в эфире Радио и телевидения республики.

Novreg.ru Анна Брнабич

«Беспилотники снимали наши позиции в наземной зоне безопасности (пять километров вглубь центральной Сербии от административной линии — Прим. ред.) и две наших казармы, меня оповестил президент и верховный главнокомандующий, он дал приказ усилить «полицейскую защиту» в воздухе, этот приказ остается в силе и будет действовать постоянно», — сказала она.

Также Брнабич пообещала, что в случае повторения такого рода инцидентов сербские военные будут сбивать беспилотники, однако при этом отказалась предполагать, чьими были эти летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Силы безопасности (армия) Косово провели учения на лесистой местности «Волчье логово», в которых приняли участие кадеты-первокурсники.