Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Фонд развития промышленности (ФРП) Санкт-Петербурга может выделить заёмные средства на закупку оборудования и расширение производственных мощностей группе компаний (ГК) «Теремок», сообщил 2 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Производственно-логистический центр группы компаний «Теремок» в Петербурге t. me/polyakov_kv

По его словам, ГК «Теремок» — пример успешно развивающегося бизнеса. В Петербурге под этим брендом открыты 99 ресторанов, 41 уличный киоск, семь фудтраков и 36 кондитерских. Чиновник посетил производственно-логистический центр компании, осмотрел две производственные площадки и склад, познакомился с планами бизнеса на развитие и модернизацию производства при помощи средств Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.

«Деньги бюджетные, имеется ряд жестких ограничений. Будем искать разумный компромисс между задачами, которые стоят перед «Теремком», и тем, что может сделать Фонд», — сказал вице-губернатор, заметив, что подходящие форматы есть, и ФРП ждет заявки компании на предоставление льготного финансирования на приобретение оборудования и расширение производственных мощностей.

Напомним, Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга оказывает поддержку предприятиям города по 14 программам финансирования. Он предоставляет целевые займы по льготной ставке от 1% до 5% годовых сроком до семи лет. На сегодняшний день Фонд одобрил выделение займов на общую сумму почти 6 млрд рублей (5 млрд 994 млн 724 800 рублей).

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