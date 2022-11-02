Москва, , 12:15 — REGNUM Введение ограничений на въезд для граждан недружественных государств является нерациональным шагом, и Россия поступила правильно, не вводя принцип зеркальности в ответ на ограничения на въезд в Евросоюз для российских граждан. Об этом заявил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если окружающие ведут себя неадекватно, это не значит, что мы должны вести себя так же», — сказал Орлов.

Он подчеркнул, что от нелогичных действий со стороны импульсивных правительств рядовые граждане страдать не должны: «Россия, отказываясь от зеркальных мер по введению визовых ограничений в отношении рядовых европейцев, в полной мере демонстрирует своё дружелюбие, открытость и гостеприимство».

Орлов выразил уверенность в том, что граждане стран Евросоюза смогут посещать Россию, общаться с жителями страны и погружаться в историю и культуру РФ: «Ведь боевые действия идут не только на линии фронта, но и в информационном пространстве за умы рядовых европейцев».