Москва, 2 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Введение ограничений на въезд для граждан недружественных государств является нерациональным шагом, и Россия поступила правильно, не вводя принцип зеркальности в ответ на ограничения на въезд в Евросоюз для российских граждан. Об этом заявил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Если окружающие ведут себя неадекватно, это не значит, что мы должны вести себя так же», — сказал Орлов.

Он подчеркнул, что от нелогичных действий со стороны импульсивных правительств рядовые граждане страдать не должны: «Россия, отказываясь от зеркальных мер по введению визовых ограничений в отношении рядовых европейцев, в полной мере демонстрирует своё дружелюбие, открытость и гостеприимство».

Орлов выразил уверенность в том, что граждане стран Евросоюза смогут посещать Россию, общаться с жителями страны и погружаться в историю и культуру РФ: «Ведь боевые действия идут не только на линии фронта, но и в информационном пространстве за умы рядовых европейцев».