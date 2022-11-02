Донецк, , 12:15 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ Волновахского района Донецкой Народной Республики погибли два человека, сообщил 2 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

«Противник за вчерашний день в результате своих ударов забрал жизни двух человек в населенном пункте Благодатное Волновахского района, также два человека еще получили ранения, причем один из них — подросток», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS.