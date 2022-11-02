Москва, , 12:14 — REGNUM Политика ФРС США, направленная на укрепление доллара, обернулась крайне неприятными последствиями для экономик ряда государств. Об этом 2 ноября заявил профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган на своей странице в социальной сети.

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«Ноябрь в 2022 году крайне важный месяц, — напомнил он. — Ставка ФРС, промежуточные выборы в США, саммит G20 — далеко не полный перечень событий. В преддверии заседания ФРС по ставке самое время поговорить о негативном влиянии сильного доллара на экономику других стран. Бегство инвесторов от риска и серия повышений ставок со стороны американского регулятора привели к тому, что японская иена, к примеру, обесценилась к доллару более чем на 37% с начала года, индийская рупия – на 10%, британский фунт – на 16,5%, а турецкая лира… «всего» на 70%!»

Коган подчеркнул, что основной недостаток слабой валюты — рост цен на импортные товары.

«Скачок цен на ввозимые продукты приводит к росту инфляционного давления. Особенно если страна импортозависима. В результате снижается покупательная способность населения. Еще одним негативным фактором является рост стоимости обслуживания кредитов в иностранной валюте, в частности долларах. А если у страны большой долг, номинированный в иностранной валюте, тогда тушите свет, — уверен экономист. — Резко возрастает стоимость обслуживания этого долга, осилить которую смогут «не только лишь все». Не добавляет оптимизма ситуации и отток капитала, который достаточно жестко бьет по развивающимся странам. Распродажа на долговом рынке, а также жесткая монетарная политика привели к росту доходностей государственных облигаций в значительном количестве стран. Другими словами, цена заимствования выросла, а вот кредитоспособность, наоборот, снизилась. Классическая кредитная ловушка».

Как пояснил экономист, для стабилизации ситуации центробанки многих стран были вынуждены пойти на интервенции.

«Так, в сентябре правительство Японии потратило более 20 млрд долларов на покупку собственной валюты. На время падение иены удалось остановить, однако без поддержки со стороны регулятора пара USD/JPY очень быстро вернется к значениям выше 150. Или Японии, как и многим другим странам, придется думать о поднятии ставки. Что в случае Японии практически нереально. А вообще, подъем ставки — это удар по экономическому росту. То есть ситуация абсурдно неприятная. Подъем ставки по основной резервной валюте мира обрушивает другие валюты, приводя к жесткому инфляционному давлению и оттоку капитала», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что Федрезерв может снова повысить процентные ставки на 0,75 процентного пункта до 4%.

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