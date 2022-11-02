Москва, , 12:13 — REGNUM Перечень российских компаний, поставляющих в Саудовскую Аравию баранину и мясо, расширен на три единицы, сообщили 2 ноября в пресс-службе Россельхознадзора.

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Так, право поставок на рынок Саудовской Аравии предоставлено ещё одному российскому предприятию по производству баранины и двум молокоперерабатывающим предприятиям РФ.

Теперь право экспорта продукции в Королевство Саудовская Аравия имеют восемь предприятий по производству баранины и 16 молокоперерабатывающих компаний из России.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший в России завод по переработке баранины открыли в Карачаево-Черкесии.

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