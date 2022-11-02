Горловка, ДНР, 2 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 15 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятия Хабаровского края переориентировались на помощь бойцам спецоперации.