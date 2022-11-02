Челябинск, , 12:12 — REGNUM В Челябинской области бывший начальник структурного подразделения Уральского государственного университета физической культуры осуждён за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Приговор суда

По данным следователей, он незаконно подписывал акты выполненных работ по контрактам, без фактического выполнения работ. За эти действия он получил взятки в целом не менее 100 тыс. рублей.

Суд назначил гражданину три года условно. А сумма взяток взыскана в доход государства.