Челябинск, 2 ноября 2022, 12:12 — REGNUM В Челябинской области бывший начальник структурного подразделения Уральского государственного университета физической культуры осуждён за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следователей, он незаконно подписывал акты выполненных работ по контрактам, без фактического выполнения работ. За эти действия он получил взятки в целом не менее 100 тыс. рублей.
Суд назначил гражданину три года условно. А сумма взяток взыскана в доход государства.