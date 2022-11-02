София, 2 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре городских автобуса получили серьёзные повреждения в результате нападения неизвестных лиц в столице Болгарии Софии. Об этом 2 ноября сообщает болгарская информационная служба News. bg.

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По предварительным данным, инцидент произошёл утром в одном из центральных софийских кварталов, когда группа лиц сначала забросала камнями несколько автобусов, а потом попыталась разрезать у транспортных средств колесные покрышки. При этом пассажиры автобусов не пострадали.

Ведется следствие. Представители полиции отказываются от каких-либо комментариев на эту тему.

По данным независимых экспертов, речь может идти о переделе сфер влияния в транспортной отрасли Болгарии.