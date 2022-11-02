Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Американская писательница, блогер и повар Джули Пауэлл умерла в возрасте 49 лет. Об этом 2 ноября сообщает The New York Times со ссылкой на её мужа Эрика.

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Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

В 2002 году Пауэлл начала вести блог, в котором рассказала о решении приготовить за год все блюда по рецептам из «Уроков французской кулинарии» 1961 года шеф-повара Джулии Чайлд.

В 2005 году она выпустила мемуары на основе записей в блоге. В 2009-м по ним сняли фильм «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», в котором Пауэлл сыграла Эми Адамс, а шеф-повара Чайлд — Мерил Стрип.