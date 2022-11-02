Хабаровск, 2 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Предприятия Хабаровского края переориентировались на помощь бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея

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Швейная фабрика Комсомольска-на-Амуре уже изготовила 850 штук балаклав, 200 комплектов нижнего белья. В кратчайшие сроки все изделия передадут военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, учащиеся Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина приготовили домашнюю выпечку для военнослужащих. Студенты обратились в Единый координационный центр в Москве и поинтересовались, чем могут помочь бойцам.