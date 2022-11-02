Ульяновск, , 12:07 — REGNUM В Ульяновской области удовлетворено каждое четвёртое обращение, поданное в прокуратуру. По результатам проверок в бюджет вернули 47 млн рублей, неправомерно израсходованных при исполнении контрактов. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры по итогам заседания коллегии, посвящённой анализу обращений за девять месяцев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В январе–сентябре в органы прокуратуры поступило свыше 24 тыс. заявлений от жителей региона, удовлетворено каждое четвёртое обращение (почти 67%). На личном приёме приняты 5638 граждан.

В надзорном ведомстве отмечают, что чаще всего подтверждались жалобы на нарушение прав в ЖКХ, здравоохранении, безопасности дорожного движения и экологии, а также трудовых прав и работе малого бизнеса.

По результатам проверок принято почти 3,5 тыс. мер реагирования, восстановлены права более 3 тыс. инвалидов, почти 800 дольщиков и свыше 450 детей.

«В десять учреждений здравоохранения поставлено медицинское оборудование, в бюджет возмещено 47 млн рублей, неправомерно израсходованных при исполнении контрактов в рамках реализации мероприятий национальных проектов», — говорится в сообщении.

Кроме того, после вмешательства правоохранителей погашено свыше 40 млн рублей задолженности по зарплате, предпринимателям выплачено более 91 млн рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам.

Напомним, что ранее с бывшего главы министерства сельского хозяйства Ульяновской области в пользу государства взыскано более 35 млн рублей ущерба, причинённого лесного фонду.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве на 50 млн рублей при исполнении государственных контрактов в сфере здравоохранения.

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