Ульяновск, 2 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области удовлетворено каждое четвёртое обращение, поданное в прокуратуру. По результатам проверок в бюджет вернули 47 млн рублей, неправомерно израсходованных при исполнении контрактов. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры по итогам заседания коллегии, посвящённой анализу обращений за девять месяцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В январе–сентябре в органы прокуратуры поступило свыше 24 тыс. заявлений от жителей региона, удовлетворено каждое четвёртое обращение (почти 67%). На личном приёме приняты 5638 граждан.

В надзорном ведомстве отмечают, что чаще всего подтверждались жалобы на нарушение прав в ЖКХ, здравоохранении, безопасности дорожного движения и экологии, а также трудовых прав и работе малого бизнеса.

По результатам проверок принято почти 3,5 тыс. мер реагирования, восстановлены права более 3 тыс. инвалидов, почти 800 дольщиков и свыше 450 детей.

«В десять учреждений здравоохранения поставлено медицинское оборудование, в бюджет возмещено 47 млн рублей, неправомерно израсходованных при исполнении контрактов в рамках реализации мероприятий национальных проектов», — говорится в сообщении.

Кроме того, после вмешательства правоохранителей погашено свыше 40 млн рублей задолженности по зарплате, предпринимателям выплачено более 91 млн рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам.

Напомним, что ранее с бывшего главы министерства сельского хозяйства Ульяновской области в пользу государства взыскано более 35 млн рублей ущерба, причинённого лесного фонду.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве на 50 млн рублей при исполнении государственных контрактов в сфере здравоохранения.