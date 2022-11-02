Москва, , 12:05 — REGNUM Проблемы жилищно-коммунального хозяйства являются одной из самых болезненных тем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас на сегодняшний день более 40% сетей в стране подлежат замене. В физическом объеме это не менее 400 тысяч километров», — сказал он.

Хуснуллин выразил надежду на то, что те деньги, которые предусмотрены в проекте бюджета на ближайшие три года, деньги позволят простимулировать программу развития жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы должны выстроить нормальную систему, при которой у нас и сети будут восстанавливаться и потери будут уменьшаться. При этом мы не должны допустить глобального роста, повышения тарифов», — добавил вице-премьер РФ.

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