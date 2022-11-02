Кострома, , 13:50 — REGNUM ТГК-2 намерена решить проблемы с теплоснабжением в Костроме в течение 5 лет, если городу и компании «удастся договориться по деньгам». ИА REGNUM поговорило с директором ПАО «ТГК-2» по энергообеспечению Анатолием Кошкиным о костромских трубах, недовольстве горожан и планах на будущее.

Перекладка труб в Костроме Наталья Диева

ИА REGNUM: Как бы вы охарактеризовали отношения, сложившиеся между ТГК-2, администрацией Костромы и горожанами?

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Анатолий Кошкин: С горожанами — понятно. Потребители, которые долго не получали услугу, обижены, недовольны. С администрацией отношения рабочие, нормальные. Да, они жалуются на нас в надзорные органы. Но они вынуждены это делать, если есть нарушения по срокам. Мы к этому адекватно относимся.

ИА REGNUM: В прошлому году компания предлагала городу «развод» — разрыв концессионного соглашения. Недавно вы заявляли, что готовы работать в городе дальше. Почему позиция изменилась?

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Анатолий Кошкин: Концессию мы заключили в июне 2019 года и уже в ноябре стало понятно, что те расценки, которые мы рассматривали для исполнения, не соответствуют фактическим затратам. Наши выводы подтвердила госэкспертиза — она показала, что заложенный в программе объем инвестиций — 1,147 миллиарда рублей (предполагалось, что за 5 лет ТГК — 2 отремонтирует за эти средства 98 км тепловых сетей, возврат инвестиций должен произойти в ходе последующих 15 лет их эксплуатации — прим. ред) занижена почти в два раза. Мы начали искать пути решения. Одним из них нам виделось заключение дополнительного соглашения, но для этого не было законодательных оснований. В итоге, мы пришли к выводу, что раз нельзя доработать действующее соглашение, то концессию необходимо расторгнуть, чтобы заключить новую. Дело о расторжении сейчас находится в суде. В период 2020–2022 годы стоимость материалов, необходимых для реконструкции труб, сильно поднялась. В законодательстве с июня этого года были внесены изменения и как мы считаем, появилось основание для возможности заключения допсоглашения. Сейчас этот вопрос прорабатываем совместно с администрацией. Ожидаем ответа от ФАС.

ИА REGNUM: Если дополнительное соглашение будет заключено — объём и сроки ремонтов увеличатся или уменьшатся?

Анатолий Кошкин: Объём ремонтов и сроки скорректируются в зависимости от того, какую финансовую модель нам сможет согласовать город и регион.

ИА REGNUM: Ваша работа в администрации Костромы — попытка договориться о пересмотре условий соглашения?

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Анатолий Кошкин: Нет. Дело в том, что администрация знала, что Красильщик уйдёт, и искала кандидатуру на должность замглавы администрации по ЖКХ. Учитывая, что проблема надежного и качественного теплоснабжения в городе одна из самых насущных, Алексей Васильевич (Смирнов — глава администрации Костромы — прим. ред) подумавши, приехал ко мне. Это не было попыткой «договорится». Мы ведь ничего не изменили в части концессионного соглашения, финансовые и другие условия остались прежними.

ИА REGNUM: Как вы относитесь к тому, что раздел ЖКХ отдали первому заместителю главы города Болоховцу, который и так занимается всеми ключевыми городскими вопросами?

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Анатолий Кошкин: Чисто моё мнение: ЖКХ — далеко не простая сфера, ее должен возглавлять отдельный человек. Я знаю, как Олег Валерьевич может работать, он умница и способен решать многие задачи. Но управиться со всеми направлениями, которые он возглавляет, крайне сложно, если возможно. Не знаю, насколько его хватит, время покажет.

ИА REGNUM: В каком состоянии сейчас находятся костромские коммуникации и кто их главный враг — время, вода?

Анатолий Кошкин: Главная проблема костромских сетей — их ветхость. Средний возраст коммуникаций — 20 лет при том, что расчётный ресурс составляет 25 лет. Они близки к тому, что их надо менять. Некоторые коммуникации уложены в 1970-80 годы. В целом, 75% сетей в Костроме изношено.

Инфографика Наталья Диева

ИА REGNUM: Но дела с надземными коммуникациями обстоят гораздо лучше, и их в городе тоже немало.

Анатолий Кошкин: Верно. Таких труб у нас примерно 35% и условия их эксплуатации сильно отличаются. Они эксплуатируются в более щадящих условиях. Дождь или снег — не те факторы, которые могут им навредить. Но большинство подземных сетей живёт совсем в других условиях. Учитывая, что состояние канализации, ливневки тоже ветхое, каналы подземных теплосетей подтапливаются. А тот традиционный тип изоляции, который на них используется — навесная изоляция с минеральной ватой очень сильно подвержен повреждениям из-за подтоплений каналов. Затопило такую сеть несколько раз — минвата уплотнилась и потеряла свои свойства. Вообще, у нас основной тип коррозии всегда был наружный. Это большая беда, которую можно исключить применяя при реконструкции современные материалы в заводской изоляции с защитной оболочкой или не подверженные коррозии (полиэтилен).

ИА REGNUM: Каков срок эксплуатации новых труб, которые сейчас укладываются в городе?

Анатолий Кошкин: Мы применяем стальные трубы в изоляции и полиэтиленовой оболочке, которая защищает их от наружной коррозии. Они могут жить 50 и более лет. Конечно, хотелось бы применять пластиковые трубопроводы, которые служат около 70-80 лет. Но мы пока не можем сделать это, потому что на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 слишком высокий проектный температурный график — свыше 115 градусов. Пластик же в основном выдерживает 95 градусов. При превышении этого значения трубы просто могут выйти из строя.

ИА REGNUM: Температурный график можно поменять?

Анатолий Кошкин: Да, но это небыстрый процесс. В настоящее время уже выполнены все необходимые мероприятия на источниках тепла (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и РК-2). Мы разработали программу режимных испытаний, в рамках которой до Нового года попробуем новый температурный график чтобы посмотреть, как все будет работать. И уже по результатам будем принимать решение.

ИА REGNUM: Темпы перекладки труб не устраивают ни чиновников, ни костромичей. Что мешает ТГК-2 выполнять планы?

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Анатолий Кошкин: Кроме финансов есть проблема с кадрами. В городе не достаточно квалифицированных подрядных организаций, способных заниматься реконструкцией труб. Они есть в соседних регионах и даже сами обращаются и предлагают себя в качестве подрядчика, но их не устраивает ценообразование, они не идут к нам работать.

ИА REGNUM: Почему не воспитать свои кадры, ведь процесс перекладки ещё далёк от завершения?

Анатолий Кошкин: Собственные ресурсы у нас задействуются исключительно для эксплуатации и текущих ремонтов. Если мы будем содержать огромный штат ещё и для реконструкции, это будет нецелесообразно с экономической точки зрения из-за сезонности.

ИА REGNUM: Работая в администрации города, вы ругали ТГК-2 за несвоевременные оповещения горожан о предстоящих ремонтах. Почему проблему так и не удалось решить?

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Анатолий Кошкин: Раньше у нас не было отдельных людей, которые бы вели эту тему. Сейчас мы упорядочили эту работу, и буквально с 1 ноября у нас будет функционировать небольшая рабочая группа из двух человек. Они будут вести электронный журнал обращений горожан. При этом информация об отключениях будет оперативно доводиться до потребителей.

ИА REGNUM: Многие не поняли, почему в этом году так сильно обострилась проблема с ГВС и теплоснабжением Давыдовских микрорайонов, Юбилейного, улицы Профсоюзной. Можете рассказать о вашем видении ситуации?

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Анатолий Кошкин: По большому счету с начала концессии мы перекладывали сети ТЭЦ-1, так как там ситуация была более напряженная. Проблему удалось решить. Но затем стали активно рваться сети от ТЭЦ-2. В период подготовки к этому отопительному сезону на сетях ТЭЦ-2 было в 1,7 раза больше порывов, чем в прошлом году. Это произошло потому, что в прошлый отопительный период в систему пришлось запускать часть неподготовленной воды для выдерживания гидравлического режима. Уровень подпитки превышал производительность водоподготовительной установки. С необработанной водой поступало в систему превышающее норму содержание растворенных кислорода и углекислота, что спровоцировало внутреннюю коррозию и ускоренный износ труб.

Инфографика Наталья Диева

ИА REGNUM: Таким образом, из-за порывов трубы пришлось активно подпитывать водой, в том числе необработанной, за счёт этого коррозия «съела» коммуникации изнутри, что спровоцировало ещё большие порывы?

Анатолий Кошкин: Совершенно верно. Для сравнения, в прошлый отопительный сезон мы вошли с подпиткой 280 — 300 тонн в час, в этом году в систему пришлось запускать 450-480 тонн в час.

ИА REGNUM: Была ли возможность обеспечить подготовку воды для подпитки на второй ТЭЦ, чтобы предотвратить быстрый износ труб?

Анатолий Кошкин: Мы провели эту работу летом, сейчас работаем без сырой воды.

ИА REGNUM: Но почему меры безопасности не были приняты раньше? Это помогло бы избежать обострения ситуации.

Анатолий Кошкин: Трубы ведь не предупреждают, когда хотят прорваться, к сожалению… Это небыстрый процесс, надо все испытать, посмотреть, как отразится на работе станции. Никто не ожидал, что в прошлом сезоне мы выйдем на сырую воду.

ИА REGNUM: Раньше проблемной точкой был Фабричный район. Есть какие-то количественные показатели, которые позволяют понять, что ситуация улучшилась?

Анатолий Кошкин: По сетям ТЭЦ-1 динамика хорошая, при том, что из 60 километров по плану мы там переложили 22. Для понимания, в 2019 году, когда мы только начали работу, уровень утечек составлял 750 тонн в час при нормативе 95 тонн в час. В этот отопительный сезон мы зашли с подпиткой 160 тонн в час. И жалоб, конечно, стало меньше. Есть единичные проблемы, которые можно решить в рамках ремонтной программы.

ИА REGNUM: Каковы предварительные объёмы ремонтов по сетям второй ТЭЦ? Сколько времени уйдёт на их восстановление?

Анатолий Кошкин: До конца этого года мы заменим 2 километра самых ветхих сетей. Это сети по Кинешемскому шоссе, улицам Сутырина, Димитрова. В целом ТЭЦ-2 питает 56 км магистральных сетей и 86 — квартальных. Это почти два раза больше, чем от ТЭЦ-1. Но по ТЭЦ-2 высок процент надземных теплотрасс — где-то 46%. Таким образом, для достижения нормативных значений по подпитке необходимо будет заменить 40-45 километров. На это нам понадобится около 5 лет. Если удастся договориться по деньгам, заключить новое концессионное соглашение или дополнительное соглашение, мы это сделаем. И проблемы с теплоснабжением в городе будут решены.

ИА REGNUM: Видимо, эту зиму мы спокойно не переживём. Каковы ваши прогнозы по порывам в проблемной зоне?

Анатолий Кошкин: Да, отключения будут. От этого никуда не деться. Главное — необходимо избежать больших порывов на магистральных сетях, когда целые кусты домов остаются без тепла. Мы обследовали главные трубопроводы, определили «узкие места», провели необходимые ремонты. Это позволяет думать, что отключения будут небольшие, по несколько домов в пределах квартала. Мы подготовились и усилили районы дополнительными бригадами подрядчиков, чтобы быстро устранять появляющиеся дефекты. Надеюсь, сезон будет более-менее спокойным.

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