Красноярск, , 12:41 — REGNUM Из порта Дудинка 24 октября вышли последние в 2022 году суда Енисейского пароходства, тем самым завершив навигацию этого года на Таймыре. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Енисейского пароходства.

«Берегись буксира!» Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Танкер «Александр Печеник», буксиры «Дмитрий Корольский» с несамоходной баржей БН-10 и «Леонид Головачев» с несамоходной баржей БОА-57, груженой порожними контейнерами до Красноярска, благополучно добрались к месту назначения 31 октября. Вывод флота проходил под руководством опытных капитанов-наставников Евгения Антонова и Анатолия Эрднеева.

Отмечается, что Таймырское районное управление — самый северный филиал Енисейского речного пароходства. Специалисты подразделения принимают участие в контроле над оформлением провозных документов, перемещения груза и судов не только в акватории морского порта Дудинка, но и на притоках Енисея: реках Большая Хета, Нижняя Тунгуска, Курейка, Хантайка. Оформление груза специалистами ТРУ с Дудинки и в Дудинку идет с таких пунктов как Туруханск, Байкаловск, Мунгуй, Караул, Усть-Порт, Диксон, а также база Прилуки в районе Игарки.

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