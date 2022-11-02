Москва, , 12:04 — REGNUM Предварительной причиной смерти бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Писарева является отравление опиоидами. Об этом 2 ноября сообщили в команде спортсмена.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«По предварительным данным, отравление опиоидами. Откуда конкретно они взялись и что стало причиной — мы пока не знаем», — приводит ТАСС слова представителя команды.

Отмечается, что окончательные результаты экспертизы станут известны в течение пары дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Писарев умер в возрасте 33 лет, его жена находится в больнице.

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