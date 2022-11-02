Москва, 2 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Предварительной причиной смерти бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Писарева является отравление опиоидами. Об этом 2 ноября сообщили в команде спортсмена.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«По предварительным данным, отравление опиоидами. Откуда конкретно они взялись и что стало причиной — мы пока не знаем», — приводит ТАСС слова представителя команды.

Отмечается, что окончательные результаты экспертизы станут известны в течение пары дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Писарев умер в возрасте 33 лет, его жена находится в больнице.