Кишинёв, 2 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Очередное повышение тарифов на электроэнергию в Молдавии, которое планируется принять в ноябре, свидетельствует о «некомпетентности» и «непрофессионализме» президента страны Майи Санду. Об этом 2 ноября заявил журналистам экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

По его мнению, тариф будет поднят вдвое — до 8 — 10 леев (до 30 руб.) за кВтч, причём рост тарифа продолжится и дальше и может стать в шесть раз больше, чем год назад.

«Что в этой ситуации будут делать простые люди? Выйдут на улицу бороться с этим режимом. Другого варианта нет», — сказал Додон.

Напомним, в Молдавии тарифы на электроэнергию подняли в октябре более, чем на 40% до 4,67 леев (около 14 руб.) за кВтч. 2 ноября Национальное агентство по регулированию в энергетике решит, насколько поднять плату за снабжение электричеством.