Махачкала, 2 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Дагестанского полицейского Магомедхана Гаджимагомедова наградили медалью «За смелость во имя спасения». Старший лейтенант полиции удостоен ведомственной награды МВД России за спасение туристов, которые едва не погибли во время сплава по горной реке.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

Гаджимагомедов бросился, не раздумывая, в реку, увидев, что пятерым находившимся в спортивном рафте людям угрожает опасность.

«Однако бурное течение и болотистый берег не позволили ему вплавь добраться до терпящих бедствие. Тогда он сначала на велосипеде, а затем на попутном транспорте обогнал рафт, бросился в реку и сумел направить его к берегу», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

Награду герою вручил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в преддверии профессионального праздника Дня полиции. В ходе торжественной церемонии были вручены медали и ордена 30 сотрудникам ведомства, отличившимся при спасении погибавших.