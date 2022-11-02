Москва, , 12:03 — REGNUM Попытки киевских нацистов наступать в направлении Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) были пресечены союзными войсками. Об этом 2 ноября сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнём», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Мирошник указал, что российские военные также пресекли попытки «просачивания» боевиков ВСУ в районе Белогоровки.

Помимо того, глава представительства ЛНР добавил, что союзными войсками были нанесены удары по выявленным скоплениям бандеровцев, в результате чего в районе Краснопоповки и Макеевки была уничтожена бронетехника и военные автомобили киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что союзные войска продвинулись в населённом пункте Марьинка и заняли там новые позиции.