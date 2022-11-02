Донецк, 2 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:05 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:35 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибра 155 мм. Спустя 15 минут киевские каратели вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибра 155 мм.